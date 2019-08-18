Zanka’yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, 2 Eylül’e kadar mutlaka bir stoper daha alacak. Listede pek çok isim bulunuyor ve gündemdeki adaylardan biri oldukça tanıdık: Simon Kjaer. 2015-2017 arasında Sarı-Lacivertli formayı terleten Danimarkalı savunmacı yeniden İstanbul’a gelebilir. Yaşanan son gelişmeler de Fenerbahçe cephesini fazlasıyla umutlandırdı. Öyle ki Kjaer, Sevilla’nın bugün Espanyol ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alınmadı.

Bu hafta önemli

Sakatlığı bulunmamasına rağmen deplasman kafilesinde yer almayan Kjaer’in, tamamen gözden çıkartıldığı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, Kjaer konusunda hafta içinde tekrar harekete geçme kararı aldı. Sarı- Lacivertliler, Kjaer’i öncelikle kiralama formülüyle bitirmek istiyor.