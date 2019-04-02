Simon Kjaer Milan yolunda

Fenerbahçe'nin Lille'den 7.65 milyon euro'ya kadrosuna katıp daha sonra 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya sattığı Simon Kjaer yıllar sonra yeniden Serie A'ya dönüyor.

Daha önce Palermo ve Roma formalarını giyen Danimarkalı futbolcu Milan'ın listesinde.

İddiaya göre Sevilla, Andre Silva'nın 39 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Ancak bu kadar para vermek yerine Simon Kjaer'yı da bu alışverişin bir parçası haline getirmek istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Kjaer için 10 milyon euro'yu 39 milyondan düşmek isteyen Sevilla, Milan'ın Danimarkalı futbolcuya olan ilgisinden yararlanmak istiyor. (Cnntürk)