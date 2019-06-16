Roman Neustadter'in ayrılığı ve Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışlarına geçen Fenerbahçe'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Marca gazetesi Sarı Lacivertliler'in 30 yaşındaki eski futbolcusu Simon Kjaer'i yeniden kadrosuna katma ihtimalinin güçlü olduğunu yazdı.

Haberde Sarı Kanarya'nın 2017 yazında 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Danimarkalı savunmacının artık takımda düşünülmediği ifade edilirken sportif direktör Monchi'nin Diego Carlos'u transfer etmesi de Kjaer'in gözden düştüğü şeklinde yorumlandı. Geride kalan sezonda Endülüs ekibinde 37 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler