Fenerbahçe’de artık gözler transfer çalışmalarında. Sadık’ın sezonu kapatması, Zanka ve Rami’nin kötü performansı sonrası stoper takviyesine hız verildi. Listedeki en güçlü aday olan Simon Kjaer ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sevilla, sezon başında Atalanta’ya Kjaer ve Guilherme Arana’yı kiralık olarak gönderdi. Ancak İtalyan ekibi her iki oyuncuya bekledikleri şansı vermedi. Kjaer ve Arana’nın yanı sıra Atalanta da sözleşmenin fesh edilmesini istiyor. İspanyol basını, Sevilla ile Atalanta arasında bu konudaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını yazdı. Resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor. Bu açıklama sonrası Fenerbahçe Yönetimi, Danimarkalı eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için harekete geçecek.

Hedef kampa götürmek

Daha önce İtalya’da antrenör Volkan Demirel ile yaptığı görüşmede dönmeye hazır olduğunu söyleyen Kjaer, yeniden Çubuklu formayı giymek için gün sayıyor. Yönetim, tecrübeli savunmacıyı 5 Ocak’ta başlayacak Belek Kampı’na kadar Türkiye’ye getirip sözleşme imzalatmak istiyor. Sevilla ile yapılacak görüşmelerde son anda bir pürüz çıkmazsa, Kjaer’in Belek Kampı’nda hazır olması bekleniyor.