Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 2015-17 yılları arasında iki sezon sarı lacivertli formayı giyen Simon Kjaer’i renklerine bağladı. Sevilla Kulübü ile bir süredir görüşmelerini sürdüren yönetim, Danimarkalı stoperi İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona erene kadar, yani iki yıllığına kiraladı.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler 2017-18 sezonu başında 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle verdiği futbolcuyu ‘mecburi satın alma opsiyonlu kiralık’ yöntemiyle kiralarken Sevilla’ya herhangi bir ücret ödemeyecek. Fenerbahçe sadece Kjaer’in yıllık 4 milyon Euro’luk maaşını üstlenecek. Ailesiyle bir süredir İstanbul’da tatilde olan Kjaer, kulüpler arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sarı lacivertli takımın kampına katılacak.

39 MAÇTA OYNADI

Simon Kjaer geçen sezon Sevilla ile 39 karşılaşmada forma giydi. Kjaer böylece Fenerbahçe’nin sezon öncesi bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 5. futbolcu oldu. Daha önce El İttihad’ın Galatasaray’dan 9 milyon Euro’ya transfer ettiği Garry Rodrigues iki yıllığına kiralanmıştı. Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Murat Sağlam da yine bedelsiz olarak sarı lacivertlilere katıldı. Fenerbahçe’nin bu sezon şimdiye kadar en pahalı transferi 3.5 milyon Euro ile Çaykur Rizespor’dan Muriqi olurken kaleci Altay için Ankaragücü’ne 1.5 milyon Euro, Allahyar için İran ekibi İstiklal’e 750 bin Euro ödendi.

FENERBAHÇE'NİN DEĞİŞMEZİYDİ

Kadıköy’e 2015-16 sezonu başında Fransa’nın Lille kulübünden transfer olan Simon Kjaer, iki sezon forma giydiği Fenerbahçe’de hepsi ilk 11 olmak üzere toplam 88 resmi maçta oynadı. Kjaer gelecek sezon için Sevilla’da kadroda düşünülmüyordu. (Hürriyet)