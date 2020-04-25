Simit seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan susamlı simitler, hala gündelik yaşamın en önemli besin kaynakları arasında yer alır. Özellikle lezzeti ve farklı yiyeceklerle keyif sunması nedeniyle, sohbet arasının en özel unlu mamullerindendir. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan simit; yuvarlak şekli bulunan ve susamla kaplanmış şekilde özellikle kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biridir. Tabii diğer Besin kaynaklarında olduğu gibi simit tüketimi gerçekleştirirken de kalorisine dikkat etmek gerekir. Daha çok karbonhidrat içeriği olarak öne çıktığından dolayı, özellikle diyette olanlar tüketim noktasında özen göstermelidir.

1 simit kaç kalori?

Yediden yetmişe her bireyin ortak sevdiği besin kaynakları arasında yer alan simit, sokak satıcılarından sabit mekanları kadar pek çok yerden elde edilebilmektedir. Ayrıca pek çok sokak ve caddedeki fırınlardan da temin edilebiliyor. Tabii bu yoğun tüketim üzerinden değerlendirilen besin kaynağının ne kadar kalori taşıdığı da merak edilmektedir.

100 gram bir simit içerisinde 275 kcal kalori olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda bir simite eş olarak 4 dilim ekmeğin denk geldiğini de eklemek gerekir. Bu sebepten diyet yaparken ya da sağlık noktasında mutlaka gün içerisinde çok fazla simit tüketimi yapılmamalıdır.

1 simidin besin değerleri

Bir simit içerisinde farklı yüzdeler ile besin değerleri bulunmaktadır. Daha çok karbonhidrat kaynaklı olan simit, aynı zamanda protein ve yağ bakımından belli oranlara sahiptir.

- 275 kcal kalori,

- 60 gram karbonhidrat,

- 5 gram protein,

- 6,6 gram yağ,

Diğer besin kaynakları açısından 100 gram simit içerisinde herhangi bir miktar bulunmuyor. Potasyum, kalsiyum, Demir, A ve C vitamini gibi değerler yok denecek kadar azdır. Bu sebepten dolayı kilonuza göre hesap yapmak suretiyle, buna uygun şekilde tüketmeniz gereken simit gramajını öğrenebilirsiniz. Özellikle sağlıklı beslenmek ve en çok da kiloya dikkat edebilmek için günlük simit miktarının tüketimine önemli oranda dikkat edilmesi gerekmektedir.

Simit seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Türk mutfağının ve yemek kültürünün önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkan susamlı simit, unlu mamullerinin satıldığı pek çok farklı yerde tüketilmektedir. Başta fırınlar olmak üzere pastane, sokak satıcıları ve bu gibi birçok değişik noktada elde edebilmektedir. Tabii simit seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar, lezzet ve sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

- Mutlaka sağlık koşullarına uyum sağlamış yerlerden temin edilmelidir,

- Satıcının elle temastan kaçınmak suretiyle maşa ya da peçete ile sunulan yerden alınmalıdır,

- Tazeliğini öğrenmek için ne zaman yapıldığına dair soru sormak önemlidir,

- Mutlaka tabanının yanık, dışından çıtır çıtır ve için yumuşak olması gerekir,

Bu kriterlere dikkat etmek suretiyle susamlı simit tüketimi gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle 275 kcal kalori ihtiva ettiğinden dolayı günlük tüketime dikkat etmek gerekir. Yüksek karbonhidrat miktarı enerji takviyesi noktasında önemli olsa dahi, kilo aldırıcı bir besin kaynağıdır.



