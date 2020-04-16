Simit besin değerleri... 1 simit kaç kalori içerir?

Tarihi 17. Yüzyıla kadar uzanan simitler, dünyada en çok sevilen yiyeceklerden biridir. Simit genellikle kahvaltıda tüketilmekle birlikte, öğlen ya da akşam menülerinde de simit görülebilmektedir. Ancak son dönemlerde, simitler yüksek miktarda karbonhidrat içermelerinden ötürü, sağlıksız besinler olarak görülmektedir. Simitlerin içerdiği besin değerleri, büyük ölçüde değişkenlik gösterebilmektedir. Çünkü bu besin değerleri farklı çeşit simitlerde, farklı miktarlarda kullanabilmektedir. Genel olarak simitler, buğday unu, su, tuz ve maya bileşiminden elde edilmektedir. Ancak bazı simit çeşitleri, baharatlar, şekerler, kurutulmuş meyveler gibi ek olarak bileşenler de içerebilmektedir.

Simitlerin içerisindeki besin değerleri

Oldukça sevilen simitlerin besin değerleri aşağıdaki gibidir.

Kalori: 323

Protein: 12,42 gram

Yağ: 8,04 gram

Karbonhidrat: 51,25 gram

Lif: 5,4 gram

1 simit kaç kalori içerir?

Orta boyda 1 simit (110 gr), 323 kcal kalori ihtiva etmektedir. Simitlerdeki kalori miktarının yüksek olmasından dolayı, simitlerin belirli miktarlarda ve kontrollü şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle kilo kontrolü olması gereken veya diyet yapan kişiler için simitler daha kısıtlı bir şekilde tüketilmektedir. Simitlerin aşırı tüketimi, sağlıksız kilo artışına sebep olabilmektedir.

1 simitte kaç gram karbonhidrat bulunur?

1 simit ortalama olarak 68.82 gram karbonhidrat ihtiva etmektedir. Simitler daha büyük boylarda olabilmektedir. Bu sebeple aşırı simit tüketiminde simitler, kolaylıkla kilo yapabilmektedir. Özellikle kilo problemi olan bir kişinin, günde 1 adetten fazla simit tüketmemesi en doğru tüketim miktarı olacaktır. Sağlık açısından en ideali, simitleri ölçülü olarak tüketmektir.

1 adet susamsız simit kaç kaloridir?

Üstünde susam olmayan simitlerin kalori miktarı, susamlı simitlere nazaran, daha düşük miktarlardadır. 1 adet orta boy ( 100 gr) susamsız simit, 263 kcal kalori ihtiva etmektedir. Kalori miktarlarına önem veren veya form tutmakta olan kişiler için, susamsız simit tüketmek diyet programları açısından daha verimli sonuçlar sağlamaktadır. Bu nedenle, kilo kontrolü sağlamaya çalışan ya da diyet programı uygulayan kişilerin, susamsız simit tüketmeleri daha doğru olacaktır.

1 adet kaşarlı simit kaç kaloridir?

Kaşar peyniri ile lezzet verilen kaşarlı simitler, genellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olmaktadır. Aynı zamanda kahvaltıda tüketilen gıdalara alternatif olarak da tüketilmektedir. Ancak, içerisinde kaşar peyniri bulunmasından ötürü kaşarlı simitler, sade simitlere göre daha yüksek miktarda kalori içermektedirler. Orta boy ( 100 gr) bir kaşarlı simit, 290 kcal kalori miktarı ihtiva etmektedir.

1 adet kepekli simit kaç kaloridir?

Diyet yapan kişiler için ideal olan kepekli simitler, kepekli un ile elde edilmektedir. Lezzet bakımından kepekli simitlerin normal simitlerden bir farkı bulunmamaktadır. Orta boy (100 gr) bir kepekli simit, 266 kcal kalori miktarı ihtiva etmektedir.

Kepekli simit, içeriğinde kullanılan kepekli un sebebiyle, beyaz un ile yapılmış simitlere nazaran daha doyurucu olmaktadır. Aynı zamanda daha uzun süre tok tutma özelliği olan kepekli simit, diyet yapan kişiler için, daha iyi sonuçlar sağlamaktadır.



