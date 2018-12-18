Simge, son günlerde sosyal medyada kendini Simge olarak tanıtan kötü niyetli bir kişinin yaptıklarıyla uğraşıyor.

Genç şarkıcı, kendisine ait bir Facebook hesabı olmamasına rağmen açılan sahte hesapta kendini Simge diye tanıtan ve sosyetenin ünlü erkeklerine, tanınmış birçok oyuncu ve müzisyene mesajlar atıp onlarla tanışmak için diyalog kuran kişiyi avukatı aracılığıyla mahkemeye verdi.

Bir özel havayolu şirketinde çalıştığı tespit edilen ve Simge'nin adını kullanarak Facebook üzerinden insanlarla yazışan kişi, Simge'yi zor durumda bıraktı.

Twitter ve Instagram dışında başka bir sosyal medya hesabı kullanmadığını belirten Simge, bu tür yazışmalarla kendisine zarar verildiğini söyleyerek adını kullanan ve yazışmaları yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.