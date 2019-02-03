Simge Fıstıkoğlu ekrana dönüyor

NTV'nin sevilen ekran yüzü Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, bir süredir doğum iznindeydi. Ünlü sunucu, iki yapımla ekrana hızlı bir dönüş yapacak.

Ali EYÜBOĞLU / MİLLİYET

Doğum izni bitti, iki yapımla ekranda

Emir Tavukçuoğlu’yla evlendikten altı ay sonra, bebeğini dünyaya getiren Simge Fıstıkoğlu’nun doğum izni bitti.

Sunucu, ekim 2018’de ara verdiği NTV ekranına, 4 Şubat’tan itibaren iki programla dönüş yapacak.

NTV’nin sevilen ekran yüzü, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma akşamları 18.00’den itibaren ‘Simge Fıstıkoğlu ile Anlat Bana’yı hazırlayıp, sunacak. Fıstıkoğlu, aktüel programda, siyaset, spor, sağlık ve teknoloji üzerine konuklarıyla sohbet edecek. Sunucu, perşembe akşamları ise Levent Erden’le Bekir Ağardır’ın kafalarına göre takıldığı ‘Başka Bi’ Kafa’ programının moderatörü olacak. NTV’nin reytingi düşük programına, Fıstıkoğlu’nun yanı sıra psikolog Kemal Sayar’la yaptığı çifte takviye bakalım ‘Başka Bi’ Kafa’nın izleyicisini artıracak mı?