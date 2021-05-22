Simge Aköz: Umarım ülkemizi gururlandırırız

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın liberosu Simge Aköz, katılacakları turnuvalarda Türkiye’yi gururlandırmak istediklerini söyledi.

Eczacıbaşı VitrA’da forma giyen Simge Aköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Mayıs-25 Haziran’da FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 23 Temmuz-8 Ağustos’ta Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 18 Ağustos-4 Eylül’de Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımın hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hazırlıkların iyi gittiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Birbirimizi çok özlemiştik. 1,5 senedir bir araya gelemiyorduk. Her zaman olduğu gibi şu an takımın enerjisi ve birlikteliği gayet güzel. Umarım Milletler Ligi’nde alacağımız güzel sonuçlarla kendimizi Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlamış oluruz. Orada da çok güzel sonuçlar bekliyoruz. Heyecanlı olmamak elde değil. Olimpiyat oyunları bütün sporcuların yüzde yüzünü vermek için bulunduğu bir yer. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız. Umarım ülkemizi gururlandırırız." ifadelerini kullandı.

"Finallerde kaybetmek ayrı bir motivasyon"

Simge Aköz, son yıllarda Avrupa Şampiyonası’nda birer ikincilik ve üçüncülük ile Milletler Ligi’nde üçüncülük elde eden milli takımın hedeflediği şampiyonluğa ulaşacağından emin olduğunu belirtti.

Her başarının adım adım geldiğini vurgulayan milli voleybolcu, "Finallerde kaybetmek ayrı bir motivasyon ama kaybettiğimiz ülkeler dünyanın ekol ülkelerinden. Voleybol anlamında uzun süre birlikte çalışmış ekipler. Yaklaşık 4 sene önce yeni bir jenerasyon kurduk. Bu jenerasyonla da gün geçtikçe çok güzel başarılara imza attık. O yüzden bazı tecrübesizliklerimizi ilerleyen dönemlerde telafi edip o şampiyonluğu da alırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Pandemi bizim için bir bahane değil"

Salgının herkesi etkilediğine dikkati çeken Simge Aköz, bunun performanslarını etkileme anlamında kendileri için bir bahane olmadığını vurguladı.

Zorlu bir sezondan sonra yoğun bir milli takım takvimine girdiklerini belirten 30 yaşındaki voleybolcu, "Pandemi süreci sadece bizi değil, bütün takımları etkiledi. Dünya çapında çok büyük kayıplara neden oldu. Bütün iş sektörleri etkilendiği gibi bizi de yoğunluk anlamında etkiledi. Çok şükür ki ligimiz durmadı ama herkesin etkilendiği kadar etkilendiğimizi düşünüyorum. O yüzden eşit şartlarda yarışıyoruz. Pandemi bizim için bir bahane değil. Bunun da üstesinden gelebiliriz." yorumunu yaptı.

Kadınların Türk voleybolundaki başarısının sırrına da değinen Simge Aköz, "Sadece Türk voleybolunda değil, Türkiye’deki kadınlar gerçekten çok başarılı ve özverili. Özverili oldukları için de bu kadar dik durabiliyorlar. Bizim de aldığımız başarılar göz önünde olsa da arka planda birçok kadın bu sözleri duymayı hak ediyor. Biz sadece temsil etmek için sahadayız." şeklinde görüş belirtti.

"Biz birlikte varız"

Milli takımda sıcak bir ortam yakaladıklarını ifade eden Simge Aköz, genç jenerasyonun başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Turnuvalar öncesi 35 kişiden oluşan iki grup halinde kamp yaptıklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Genç arkadaşlarımızla bir kamp ortamımız var. Onlarla yaptığımız sohbetler vasıtasıyla da çok sıcak bir ortam yakalandığını görüyoruz. Umarım bizden çok daha fazla başarılara imza atarlar. Biz birlikte varız. Genç jenerasyon olmadan A takımların başarısı uzun vadede olmaz. O yüzden onlar bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz." diye konuştu.