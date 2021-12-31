Milli voleybolcu Simge Aköz, O Ses Türkiye programının 2022 yılbaşı özel programına konuk olacak. Türkiye'de son dönemin en popüler sporcuları yer alan Simge'nin O Ses Türkiye'de sahne alacak olmasının ardından kariyeri ve kim olduğu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Simge Aköz kimdir, kaç yaşında? Simge Aköz nereli? sorularının yanıtları haberimizde.

Simge Aköz kimdir, kaç yaşında? Simge Aköz nereli, evli mi?

1991 yılında Samsun’da doğan Simge Şebnem Aköz, voleybola yedi yaşında başladı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giyen başarılı libero, 2016-2017 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosuna katıldı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımının da liberosu olarak ülkemizi başarıyla temsil eden Aköz, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya ve 2018 FIVB Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazandı.

Aköz, Filenin Sultanları ile ülkemizde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atarken, bu turnuvada aynı zamanda “En İyi Libero” seçildi.

Milli Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanmasında önemli pay sahibi olan liberomuz, Avrupa Kıta Elemeleri’nde “En İyi Libero” seçildi. 2019-2020 sezonundan Eczacıbaşı VitrA takım kaptanı olan Simge Aköz, geçtiğimiz sezon gibi bu sene de Tijana Boskovic'le birlikte bu görevi sürdürüyor.

Kulüp Başarıları:

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları:

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Beşinciliği

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

Bireysel Başarılar:

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”