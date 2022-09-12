Türkiye, voleybolda bir başka Dünya Şampiyonası heyecanını bu kez A Milli Kadın Takımımız'la yaşayacak. 2 hafta önce A Milli Erkek Takımımız dünya arenasında boy göstermiş ve tarihinde ilk kez gruplardan çıkarak 16'lı tura kalmıştı. Ay-Yıldızlılar aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları elemelerine de katılım hakkı kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.

Son taktikler veriliyor...

Şimdi sıra Filenin Sultanları'na geldi. Milletler Ligi'nde final etabına kalan Ay-Yıldızlılar'da yoğun bir Milli mesai sürecinde Dünya Şampiyonası için artık geri sayımda... Bu kapsamda hazırlıklarını hız vererek sürdüren AyYıldızlılar,Napoli şehrinde düzenlenecek DHLHazırlık Turnuvası'na katılmak için dün İtalya'ya uçtu.

İlk rakip son Avrupa Şampiyonu

İtalya Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül'de başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık maçlarına çıkacak Filenin Sultanları, DHL Turnuvası'nda sonDünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu İtalya'ya, son dünya şampiyonu, 2017, 2019 Avrupa Şampiyonu Sırbistan ve grubumuzda yer alan ev sahibi Polonya'yla karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları hazırlık turnuvasındaki ilk maçını bugün TSİ 18.00'de İtalya'yla yapacak. En son gittiği ABD'de kampında ABD Milli Takımı'yla üst üste 3 hazırlık maçı oynayan Milliler, güçlü rakibine 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kaybetti.