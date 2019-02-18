Portekiz ekibi karşısında yenilgiden çok ortaya koyduğu etkisiz futbol nedeniyle eleştirilen Sarı-Kırmızılılar, dünkü galibiyetle moral buldu. Cim Bom’da şimdi rota Portekiz... Perşembe günü Benfica ile 2-1’in rövanşına çıkacak olan Galatasaray, turu çevirmeye çalışacak. Benfica ise bugün saat 23.15’te Aves ile lig maçı oynayacak. Portekiz’de çıktığı son 6 maçı da kazanan Benfica’nın Aves karşılaşması S Sport Plus’tan yayınlanacak.

Eksikler dönecek

Öte yandan rahatsızlığı bulunan Nagatomo’nun rövanşa kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Mariano’nun da bu kez 11’de olması yüksek ihtimal. Cezalı Fernando’nun yerine ise dün çok etkili oynayan Ryan Donk 11’de şans bulacak.