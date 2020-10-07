Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Rusya ve 14 Ekim’de de Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde bugün Almanya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş maçtan önce basın toplantısına katıldı. Eylül ayının bizler için iyi geçmediğini belirten Güneş, “Ligler ertelendi, maçlar ve antrenmanlar gecikti. Oyuncularımızdan hazır olmadan gelenler oldu. Şimdi daha iyi durumdayız. Almanya’ya karşı oyuncularımızı test edeceğiz. Rusya ve Sırbistan maçları öncesi değişiklikler yapmamız gerekiyor. Rusya maçını da düşünerek kadroyu yapacağım. 11’i değil, 23-30 oyuncuyu hazırlamak zorundayım. Hedefimiz EURO 2020 ve 2022’de başarılı olmak. Uluslar Ligi’nde de başarılı olmak istiyoruz. Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Bu sevindirici bir olay” dedi.

‘Almanya’yı örnek alabiliriz’

Almanya maçının duygusal anlamda da farklı olacağını belirten Şenol Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya’nın birçok şehrinde çok insanımız var. Bunların bir kısmı Türk Milli Takımı’nda oynayacak. Bazıları yarın ilk kez Almanya’ya karşı oynayacak. Almanya Türkiye dostluğunun ebedi olmasını istiyorum. Almanya’dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimiz dışında Almanya’nın çok tarafını örnek alabiliriz. Baktığınız zaman uzun süredir Almanya Federasyonu, 10 teknik adamla çalışmış. Biz 10 yılda 15-20 antrenörle çalışmışız. Löw, Klinsmann’ın yardımcısı iken şimdi o teknik sorumlu. Teknik direktör yardımcıları, geçmişte de teknik direktör oldu. Bir okul gibi burası. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman.”