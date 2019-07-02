Simav’da “Kick Boks” organizasyonu

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilecek etkinliğin, ilçe spor tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. Sapmaz “ Eynal Kaplıcalarında 2 – 3 – 4 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından yapılacak olan organizasyondaki müsabakalara, 10 – 25 yaşları arasındaki 200 kız ve erkek sporcu katılacak. Bu organizasyona destek veren, Simav Kaymakamlık Makamına, Belediye Başkanlığı’na, Kütahya Kick Boks Temsilciliği’ne, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Simav’daki otel ve yurt işletmecilerine teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

İHA