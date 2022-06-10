Simar Hasanoğlu Türk takımlarının gündeminde

Türkiye’de 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından Süper Lig ’de olduğu gibi alt liglerde de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hareket kazandı. Birçok alt lig kulübü de gündemine Yunanistan’da forma giyen Simar Hasanoğlu’nu aldı. 2003'te Yunanistan’da dünyaya gelen Simar, futbola Xanti’de başladı. 13 yaşındayken Altınordu Kulübü’nün düzenlediği turnuvada gözlemciler tarafından dikkatle takip edilen genç futbolcuyu, bu süreçte Başakşehir kadrosuna katmak istedi. Ancak genç futbolcunun ailesi, yaşı küçük olduğu için Simar’ın Türkiye’ye transferine onay vermedi.

6 asistle dikkat çekti!

2019 yılında da Xanti formasıyla başarılı bir sezon geçiren Simar Hasanoğlu, bu kez İtalyan kulübü Chievo’nun radarına girdi. Ancak Xanti ile Chievo arasındaki pazarlıklar sonuçlanmayınca genç yıldız adayı Yunanistan’da kaldı. U15 ve U17 kategorilerinde üç kez Yunan Milli Takımı’nın formasını giyen Simar Hasanoğlu, geçtiğimiz sezon ise Aris Avatou formasıyla 14 maça çıktı. Bu mücadelelerde bir savunma oyuncusu olmasına rağmen yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, şu anda TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinden birçok teklif alıyor.