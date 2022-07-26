Kayserispor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan 33 yaşındaki file bekçisi Silviu Lung, Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Raed'e transfer oldu.

Kayserispor tarihine geçti

2017-2018 sezonunda Kayserispor’a gelen ve 5 sezon forma giyen Silviu Lung, Kayserispor formasıyla 131 resmi maça çıkmıştı. Rumen file bekçisi, sarı kırmızılı formayı 131 kez giyerek, aynı zamanda Kayserispor'un en fazla maça çıkan yabancı oyuncusu da oldmayı başarmıştı. Tecrübeli kaleci bu süreçte kalesinde 206 gör görmüştü.

Veda sözleri

Silviu Lung takımdan ayrılırken şu veda sözlerini paylaşmıştı: "5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum."

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