Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sözleşmesi sona eren takım kaptanı Silviu Lung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Kırmızılı ekibe veda etti.

Kayseri halkına kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür eden 33 yaşındaki kaleci, Kayserispor'a gelecekte başarılar diledi, ''5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Temmuz 2017'de Romanya ekibi Astra Ploiesti'den 350 bin Euro bonservisle transfer edilen Lung, Kayserispor formasıyla 131 resmi maça çıktı.

Süper Lig'in en iyi kalecilerinden birisi olan başarılı eldiven, Türk futbolseverlerin de beğeniyle takip ettiği isimler arasında yer alıyordu. Transfer yasağı bulunan Kayseri temsilcisinin Lung'un ayrılığı sonrası 1 numarada yapacağı hamle ise şimdiden merak konusu oldu.







