Silikon Tabancası ile PUBG Oynayan Mermer İşçileri

PUBG 7’den 70’e herkesin dikkatini çekiyor. Son dönemde sosyal medyada dönen bir video bu düşünceyi doğruluyor. Balıkesir’den gelen bu görüntülerde mermer işçilerinin PUBG oynadığını görüyoruz.

Loot yapıyorlar, arkadaşlarını diriltiyorlar

Oyunun mekaniklerini çok iyi kavradıkları görülen işçilerimiz, loot yapıyorlar, arkadaşlarını diriltiyorlar ve silikon tabancasıyla çatışıyorlar. Araç kullanımları, hareket tarzları tam anlamıyla oyundaki gibi!

Oyundan birçok detayın yer aldığı bu video, sosyal medyanın son dönemde en çok ilgi çeken videolarından biri oldu. Biz de bu videoyu birkaç kez izledik ve her seferinde hayran kaldık! Yaklaşık 2 günde sadece Twitter üzerinden 300 bin izlenmeye yaklaşan bu videoyu hemen aşağı ekliyoruz. İyi seyirler!