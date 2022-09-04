İSTANBUL, (DHA)- Şile Uzunkum Plajı Karadeniz Sörf Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

3-4 Eylül'de düzenlenen Karadeniz Sörf Festivali’nin ilk etabında, Şile Belediyesi iş birliği ile Ağlayankaya Uzunkum mevkiinde düzenlenen sörf yarışları devam edecek.

Şile Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde dalga sörfü eğitimi gören öğrencilerin de performans sergilediği etkinlikte kadın, erkek, amatör ve profesyonel sörf severlerin katıldığı yarışlar heyecanlı görüntülere sahne oldu.

“SÖRF KURSU ÇOCUKLAR VE GENÇLERDEN İLGİ GÖRÜYOR”

İstanbul'un turizm lokasyonu olan Şile’nin dalga sörfü sporuna uygun sahilleri yıl boyunca sörf sporcularının uğrak yeri olmaya devam ediyor.Şile belediyesi spor akademisi bünyesinde açılan sörf kursu çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor.