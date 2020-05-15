Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, son olarak Sporting'i çalıştıran Silas'ın ismi de gündeme gelmişti.

İddialara ilişkin en net açıklamayı ise Trivela.fr'ye konuşan Silas'ın yardımcısı Jose Pedro yaptı.

Silas ile yola devam edeceğini belirten Jose Pedro, Fenerbahçe iddialarını basından takip ettiklerini belirtti ve "Silas, Fenerbahçe haberini bizim gruba gönderdi. Ama sizlerle aynı zamanda duyduk. Birçok aday arasından birileriyiz. Somut bir şey yok. Böyle bir teklif her zaman gurur verici olur ama şimdilik somut bir temasımız olmadı" dedi.