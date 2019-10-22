Şilan Makal kimdir, Şilan Makal kaç yaşında?

Şilan Makal Şener Özyaraklı ikilisi evlenmeye hazırlanıyor. Şener Özbayraklı'nın oyuncu Şilan Makal ile evleneceği konuşuluyor. İki düğününü Şener'in memleketi Artvin Borçka'da yapmayı planlıyor. Bu haberler çıkınca Şilan Makal kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları aranmaya başladı. İşte Şilan Makal hakkında bilinmeyenler...

Şilan Makal kimdir?

Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, 2013 yılında dünyaya geldi. Aslen Artvin-Borçkalı. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu ile evlenecek!

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile 2015 yılından bu yana birlikte.

BORÇKA'DA EVLENECEKLER...

4 yıldır birlikte olan Şilan Makal ve futbolcu Şener Özbayraklı'nın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki yaz Artvin Borçka'da evlenmeyi planlayan çift şimdiden düğün hazırlıklarına başladı.

NİKAH MASASINA OTURUYORLAR

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi. Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Şilan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.

Çiftin gösterişten uzak bir kır düğünü istediği ve Şener Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da evlenecekleri öğrenildi. Kına gecesi istemeyen Şilan Makal'ın ise gelinliğini yurt dışından alacak.

KÖY OKULLARI İÇİN DESTEK

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.

AVM'DE FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE PANİKLEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de bir AVM'ye tiyatro izlemeye giden Şilan Makal ve Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikledi. Özbayraklı, ellerini kaldırarak "Lütfen çekmeyin, çekmeyin" şeklinde tepki gösterdi.