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Silahtaroğlu Vanspor FK - 1461 Trabzon FK maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 36. haftasında evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK’ye 1-0 yenildi.

24 Nisan 2022, Pazar 18:10 Son Güncelleme:
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Silahtaroğlu Vanspor FK - 1461 Trabzon FK maç sonucu: 0-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Erhan Kestanlıoğlu xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Vanspor FK: Onur Tekin, Barış Gök xx, Uğur Adem Gezer x, İsmet Kavuştu x, Oktay Gürdal x, Barış Sağır xx (Kubilay Akyüz xx dk. 76), Ogün Özçiçek x (Fatih Somuncu xx dk. 82), Furkan Polat xx (Uğur Can x dk. 46 x), Mehmet Özdıraz x, Emrah Tacir x, Hamza Küçükköylü xx (İsa Nalbant x dk. 46)

Teknik direktör: Erhan Altın

1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Erkul Küçük xx, Onur Akdeniz xx, Berkay Sefa Kara xx (Muammer Denizhan Taşkan x dk. 66), Hakan Yavuz xx, Halil İbrahim Tuna xx (Rahmi Anıl Başaran ? dk. 90), Tunahan Ergül xx, Hakan Yeşil xx, Yasin Palaz xx, Yasin Abdioğlu xxx, İrfan Akgün x (Kerem Barış ? dk. 90+1)

Teknik direktör: Mehmet Ak

Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 45+1) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: İsmet Kavşçu, (Vanspor FK), Berkay Sefa Kara, İrfan Akgün, (1461 Trabzon FK)

İHA

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