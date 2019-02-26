Sıla Yavaş Türkiye üçüncüsü oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7/A sınıf öğrencisi Sıla Yavaş, Kick-Boks Şampiyonası Türkiye Yıldız Kadınlar kategorisinde Türkiye 3. oldu.

Ortaköy Süleyman Ezim Ortaokulu öğrencisi Sıla Yavaş bu spora 6 ay önce başladı. Bursa elemeleri 2 Ocak 2019 tarihinde yapıldı. Kategorisinde yapılan elemelerde tüm rakiplerini yenerek Bursa birinciliği derecesini elde etti. İl birincileri arasında 5-10 Şubat 2019 tarihinde Bartın'da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 3. elde ederek bronz madalyasını aldı.

Sıla Yavaş, "u spora diğer bayanlar gibi korkarak başladım. Sporun centilmenlik ve paylaşmak olduğunu yaşayarak öğrendim. Her branşın kuralları var. Bu kurallar içerisinde spor yapıyorsunuz. Müsabakalarınızı bu kurallara göre galip ya da mağlup oluyorsunuz. İşin sırrı azimli olmak ve çok çalışmaktır. Antrenörüm Harun Alan’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

İHA