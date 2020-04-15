Şarkıcı Sıla, şef Hazer Amani ile ocak ayında dünyaevine girdi. Ünlü çift, corona virüs sebebiyle önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldı.

'Yahu karışamazlar!'﻿

Bütün günü evde geçiren ikiliden Sıla, eşi ile çekilen pozlarını "Yahu karışamazlar!" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Sıla'nın pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde eşi ile çekilen karesini şu not ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı:

'Ne olur evinde kal'

"Biz evdeyiz ve yemek yapıyoruz. Ne olur evinde kal, evinde kal ki bir an önce bitsin bu illet."

Hazer Amani, bir diğer paylaşımına ise "Mutlu aile fotoğrafı" mesajını yazdı.