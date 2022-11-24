Sıla Sürmeneli dünya üçüncüsü oldu!

İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'nin tek madalyası Sıla Sürmeneli'den geldi. 57kg'da ringe çıkan Milli sporcumuz, yarı finalde Almanya'dan Asya Arı'yla karşı karşıya geldi. Sıla Sürmeneli, ilk raundu 3-2 geride kapattı ve geride kalan mücadelesinde de mücadeleyi çeviremeyince, rakibine 5-0 yenilerek final şansını yitirdi.

Bu sonuçla Sıra Sürmeneli Dünya 3.'sü oldu. Erkeklerde 11 ve kadınlarda 11 olmak üzere 22 sporcuyla katıldığımız Dünya Şampiyonası'nı Türkiye 1 bronz madalyayla tamamlamış oldu. 2021 Dünya Şampiyonası'nda da tek madalyamız, Büşra Işıldar'la gelmiş, Milli sporcu 81kg'da dünya şampiyonu olmuştu