Sıla-Ahmet Kural olayında son dakika gelişmesi!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı!
Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.
Sıla Gençoğlu, uzlaştırma talebini reddetmişti.
Sıla Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken hmet Kural'ın avukatı dosyaya Sıla'nın olaydan 18 saat sonra çekildiği belirtilen görüntülerini sundu.
Görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedildi.
Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, sunulan görüntülerin incelenmesi için soruşturma dosyasını yeninden Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosu'na gönderdi.
Görüntülerin burada incelendikten sonra iddianamenin hazırlanması için dosyanın yeninde Uzlaştırma Bürosu'na gönderileceği kaydedildi.
İHA