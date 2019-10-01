Sıkıcı futbol buysa

Beşiktaş karşılaşması öncesinde Bordo- Mavililer’de işler yolunda gitmiyordu... AEK mağlubiyeti sonrasında art arda gelen Fenerbahçe ve Gençlerbirliği beraberliğinin ardından Avrupa’daki ilk grup maçında da İspanyol ekibi Getafe, Trabzonspor’u 1-0 mağlup etmişti.

Ünal Karaman ise maçın ardından, “Belki biraz daha sıkıcı futbol oynayacağız ama sonuç almaya çalışacağız” demişti.

Yüzde 39’la oynadı

Fırtına sıkıcı futbol oynamayı beceremedi! Sivas deplasmanında rakip kaleye 15 şut çeken ancak son saniyelerde yediği golle 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’a patladı. Bordo- Mavililer, yüzde 39 topla oynama yüzdesi ile oynadığı karşılaşmada Kara Kartal’ı 4-1 devirdi, oynadığı futbolla yine izleyenleri mest etti.