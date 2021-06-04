Futbolda Şike Kumpası davası bugün görüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun da bulunduğu davada kararlar açıklandı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan daha önce hapis cezasına çarptırıldığı için bu suçtan davanın reddine karar verildi. Karaca, 76 kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "Resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçundan toplamda 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç, 70 kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", 135 kez "Resmi belgede sahtecilik", 17 kez "İftira" gibi suçlardan 2 bin 412 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Soruşturma dosyasını hazırlayan Lokman Yanık ise "Silahlı terör örgütüne yardım", 91 kez "İftira", "Resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Futbolda şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e en az 588 yıl hapis cezası verildi.





O ANDA AZİZ YILDIRIM

Fenerbahçe eski iletişim direktörü Necati Mete, Aziz Yıldırım'ın futbolda şike kumpası davasındaki kararlar açıklandığı andaki görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Mete paylaşımın altında "Kendisi ve suçtan zarar gören diğer tüm arkadaşlarıyla birlikte, şikayet dilekçesini bizzat vererek başladığı davanın kararlarını dinlerken Aziz Yıldırım..." şeklinde bir not düştü.



