Siirtli çocuklara TVF’den Milli forma

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Siirt’te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynamalarına kayıtsız kalmadı.

18 Haziran 2020, Perşembe 08:17 Son Güncelleme:
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Siirtli çocuklara TVF’den Milli forma

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ söz verdiği gibi çocuklara voleybol seti veforma gönderdi. Federasyonun gönderdiği hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını ifadeeden çocuklar, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın keyfini yaşadı. 12 yaşındaki Kenan Sercan “Futbol topu ağır olduğu için elimizi acıtıyordu. Şu anda bize hediyeedilen voleybol topuyla oynadık. Çok yumuşak, artık elimizi acımıyor. Artık daha güzel oynayıp paslaşabiliyoruz” dedi.

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