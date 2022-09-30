Mislicom Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü, SMA hastası Duru Sağlık bebeğin tedavi giderlerini desteklemek adına Manisa’da Galatasaray HDİ Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün katılacağı “Sardes Kupası” düzenleyecek.

Başkent’in Sultanlar Ligi’ndeki temsilcisi SigortaShop Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastası Duru Sağlık bebeğin tedavi masraflarını desteklemek için Manisa’nın Salihli ilçesinde “Sardes Kupası” düzenliyor. Mislicom Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray HDİ Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün katılacağı turnuvada elde edilecek bilet ve imzalı forma gelirlerin SMA hastası Duru bebek adına açılan hesaplara bağışlanması planlanıyor.

SigortaShop sponsorluğunda düzenlenecek olan Sardes Kupası, 7-9 Ekim tarihleri arasında Manisa Salihli Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Turnuvanın fikstürü belli olurken bilet fiyatları ise önümüzdeki günlerde kulüplerin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

BAŞKAN KAYA: “BU TARZ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

SigortaShop Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, “Öncelikle böyle bir proje için yaptığımız çağrıya sessiz kalmayarak yanımızda olan Galatasaray Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. İki sezon önce yine buna benzer bir organizasyonu İzmir’de SMA hastası Hamza bebek için düzenlemiş ve katkıda bulunmuştuk. Bu sezon başında ise Manisa’da yaşayan Duru bebeğimiz için Salihli’de turnuva düzenleme kararı aldık. Maçlar için satışa çıkacak olan biletlerden elde edilecek olan geliri SMA hastası Duru bebeğimizin sağlık giderleri için bağışlayarak onun yanında olacağız. Hem şirketimiz hem kulübümüz bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“VOLEYBOLSEVERLER HEM GELİP MAÇLARI İZLESİNLER HEM DE ALDIKLARI BİLET İLE DURU BEBEĞE DESTEK OLSUNLAR”

Her şeyden önce minik bir kızın sağlığının söz konusu olduğunda dikkat çeken Başkan Kaya, “Yeni sezon öncesi bir hazırlık turnuvasının haricinde böyle anlamlı bir organizasyonu Manisa’nın önde gelen isimleri ile paylaştığımızda onlarda bizimle bu yolda yürüme kararı aldı. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü minik bir kızımızın sağlığı söz konusu. Voleybolseverlere seslenmek istiyorum, hem gelip maçları izlesinler hem de alacakları biletler ile Duru bebeğin sağlık giderlerine destek olsunlar” şeklinde konuştu.

7 Ekim Cuma

17.00 | SigortaShop Spor Kulübü - Galatasaray HDİ Sigorta

19.00 | Çukurova Bld. Adana Demirspor - Aydın B.B. spor

8 Ekim Cumartesi

16.00 | SigortaShop Spor Kulübü - Aydın B.B. spor

18.00 | Galatasaray HDİ Sigorta - Çukurova Bld. Adana Demirspor

9 Ekim Pazar

13.00 | Çukurova Bld. Adana Demirspor – SigortaShop Spor Kulübü

15.00 | Aydın B.B. spor - Galatasaray HDİ Sigorta