Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor maç sonucu: 94-93

Basketbol Süper Ligi’nde 5. haftanın kapanış maçında Sigortam.net İTÜ Basket, konuk ettiği OGM Ormanspor’u 94-93 yendi. Bu sonuçla ev sahibi takım, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü kez mağlup oldu.

Mücadeleye etkili bir oyunla başlayan Sigortam.net İTÜ Basket, OGM Ormanspor karşısında ilk periyodu 29-16 üstün kapattı. Üstün oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 52-41 önde girdi.

İkinci yarıda OGM Ormanspor farkı kapatmaya çalışsa da Sigortam.net İTÜ Basket, son çeyreğe 4 sayılık (71-67) avantajla gitti. Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmayı 94-93 kazandı.