Sıfır maliyetle rüya takım!

Bir yandan Şampiyonlar Ligi’nde takımı üst turlara taşıyabilecek kalitede transferler yapmaya çalışan Galatasaray, diğer taraftan Finansal Fair Play dengesini sağlamaya çalışıyordu.

Bu kez evdeki hesap çarşıya uydu ve Sarı-Kırmızılılar, bir şekilde dengeyi tutturarak, UEFA’nın kıskacından kurtuldu. Rüya takım yakıştırması yapılan ve bir kadro kuran Galatasaray, bonservis ve kiralama ücreti olarak sadece 9.1 milyon Euro ödedi.

Takımdan gönderilen oyunculardan ise 9.3 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece kulüp herhangi bir sıkıntı yaşamadan operasyonu başarıyla tamamladı. Oyunculara verilecek olan yıllık ücretler konusunda ise UEFA’nın herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.