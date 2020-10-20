Sidney Sam, hem sevinci hem üzüntüyü yaşadı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyuncu 32 yaşındaki Sidney Sam, Gaziantep FK maçında Süper Lig'deki hem ilk golünü attı, hem de ilk kırmızı kartını gördü.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar aldığı beraberlikle ligde 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan topladı.

'HEM GOL ATTI, HEM KIRMIZI KART GÖRDÜ'

Antalyaspor'un sezon başında Avusturya'nın Altach takımından bonservis bedeli ödenmeden transfer ettiği orta saha oyuncusu Sidney Sam, teknik direktör Tamer Tuna tarafından Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya sürüldü. Daha önce ligde oynanan 4 maçta sadece 46 dakika sahada kalabilen Alman oyuncu, kırmızı beyazlıların Gaziantep FK ile oynadığı maçın henüz 3'üncü dakikasında gol atma başarısı elde etti. Sam, maçın 79'uncu dakikasında ise kaptırdığı topu kazanmak isterken rakibine yaptığı faülün ardından hakem Koray Gençerler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Sidney Sam, Gaziantep FK maçında takımı adına hem gol atarken hem de kırmızı kart görmüş oldu.

'MAÇTA 4 KIRMIZI KART ÇIKTI'

Ayrıca Fraport TAV Antalyaspor- Gaziantep FK maçında, hakem Koray Gençerler toplam 4 kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartların 2'sini Antalyasporlu Sidney Sam ile Ufuk Akyol görürken, 2'sini ise rakip takımdan Kevin Mirallas ile Junior Morais gördü.

Öte yandan Antalyaspor, ligin 6'ncı haftasında, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

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