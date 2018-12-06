Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe'de teknik adam arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim bu çerçevede eski teknik direktörü Ersun Yanal ile görüşmelere devam ediyor. Başkan Ali Koç'un çok sıcak bakmamasına rağmen Yanal ile temaslar sıklaştı. Dün de Başkanvekili Semih Özsoy, tecrübeli hocayla buluştu.

Kadro dışılara af

Ersun Yanal, kendisine önerilen kısa vadeli sözleşme yerine uzun vadeli ve minimum 1,5 yıllık bir kontrat istedi. Bunun dışında Yanal'ın Sportif Direktör Damien Comolli ve kadro dışı kalan oyuncularla ilgili de planlan var. Yanal, Başkan Ali Koç'a bağlı çalışmayı düşünüyor. Damien Comolli'nin işine karışmasını istemiyor. Ayrıca kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatif ve Ozan Tufan'ın affedilmesini talep ediyor. Taraflar arasında bu konular üzerinde görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Yanal ile daha önce yapılan temaslar bu kadar önemli detayları barındırmıyordu. San-lacivertli taraftarlann ısrarı sonrası yönetim, Yanal planını iyice ele aldı. Deneyimli teknik adamla son iki ay içinde daha küçük çapta görüşmeler yapılmıştı. Özsoy'un Yanal ile yaptığı görüşmeyi yönetime aktaracağı, ardından kesin kararın verileceği bildirildi.



