Sıcak gelişme! Beşiktaşlı Enzo Roco'nun yeni adresi...

Beşiktaş'ta ilk yarı Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Şili'li stoper Enzo Roco'nun Brezilya'ya transfer olacağı iddia edildi.

07 Ocak 2019, Pazartesi 10:01
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Sıcak gelişme! Beşiktaşlı Enzo Roco'nun yeni adresi...

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Şilili stoper Enzo Roco için flaş bir iddia gündeme geldi.

Şili'de yayın yapan Radio Coopertiva'da yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Brezilya olabilir. Habere göre; siyah beyazlı yönetim 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunu Brezilya ekibi Corinthians'a önerdi. 

Brezilya ekibinini de bu teklife olumlu baktığı ve iki taraf arasında Roco için bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Şilili stoper, siyah beyazlı formayla 9 maça çıkarken 1 gol kaydetti. (Milliyet)




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