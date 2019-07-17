Sibel Çam Dünya ikincisi

Kazakistan'da devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyamız Sibel Çam’la geldi. 29 yaşındaki sporcu, 124 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 19:55
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Sibel Çam Dünya ikincisi

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda Türkiye büyükler kategorisindeki ikinci madalyasını kazandı. Daha önce 45 kiloda podyuma çıkan Nazmiye Muratlı’yla dünya ikinci olan Türkiye bu kez aynı başarıyı Sibel Çam’la ulaştı. 73 kiloda mücadele eden Sibel Çam 124 kiloluk kaldırışıyla dünya ikincisi oldu. Organizasyonda Çinli Miaoyu Han 126 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olurken, Mısır’dan Amal Mahmoud 123 kiloyla üçüncü sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz büyükler kategorisi dışında gençler 55 kiloda Besra Duman’la dünya şampiyonluğu elde etmişti.

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