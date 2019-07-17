Sibel Çam Dünya ikincisi

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda Türkiye büyükler kategorisindeki ikinci madalyasını kazandı. Daha önce 45 kiloda podyuma çıkan Nazmiye Muratlı’yla dünya ikinci olan Türkiye bu kez aynı başarıyı Sibel Çam’la ulaştı. 73 kiloda mücadele eden Sibel Çam 124 kiloluk kaldırışıyla dünya ikincisi oldu. Organizasyonda Çinli Miaoyu Han 126 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olurken, Mısır’dan Amal Mahmoud 123 kiloyla üçüncü sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz büyükler kategorisi dışında gençler 55 kiloda Besra Duman’la dünya şampiyonluğu elde etmişti.