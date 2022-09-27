Sibel Çam, Avrupa Şampiyonu!

Gürcistan'da devam eden Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ilk şampiyonluk sevincini Sibel Çam'la yaşadı. Kadınlar -73 kg'da podyuma çıkan 32 yaşındaki Milli sporcumuz sırasıyla 118 kg, 120 kg ve 123 kg'luk başarılı kaldırışlarıyla altın madalyanın sahibi oldu. Ay-Yıldızlılar'ın böylece 1 altın, 2 gümüş olmak üzere madalya sayısı 3'e çıktı. Şampiyona da daha önce kadınlarda 67 kg'da Yasemin Ceylan Baydar ve erkekler 59 kg'da Serkan Çakmak Avrupa 2.'liği elde etmişti.

Bu arada Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam, Ayşe Şirip, Reyhan Polat, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Uğur Yumut, Kaner Altıntaş, Muhammet KaanAktürk, Serkan Çakmak, Faruk Öztürk, Haydar Ayar, Tolga Işık Abdullah Kayapınar'dan oluşan Milli Takımımız, tek erkek/kadın, takım erkek/kadın ve karışık takımlar olmak üzere 5 kategoride mücadelesini sürdürüyor.