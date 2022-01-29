Shota Arveladze yönetiminde ilk maçında Swansea City'yi 2-0 yenen Hull City, Fenerbahçe 'nin futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katıyor. İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü Shota Arveladze, Allahyar Sayyadmanesh'in transferini resmen açıkladı.

Hull Live'de yer alan habere göre Allahyar'ın transferi ile ilgili Shota Arveladze, "Sağlık kontrollerinden geçti. Muhtemelen Pazartesi günü bize katılacak" dedi.

2020'de Fenerbahçe'den Zorya Lugansk'a kiralık olarak transfer olan futbolcu, Ukrayna ekibinde 50 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.

Maçı tribünden takip etti

Transferi kısa süre içerisinde açıklanması beklenen Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'nin Swansea City'yi 2-0 yendiği karşılaşmayı Acun Ilıcalı ile birlikte tribünden takip etti.



