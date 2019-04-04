Short Track Türkiye Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası 5-7 Nisan tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İkibinlik Buz Pateni Salonunda düzenlenecek yarışlara 15 kulüpten 48 kadın, 59 erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 107 sporcu katılacak.

Bugün düzenlenecek resmi antrenmanların ardından yarışlar yarın saat 08.00’de başlayacak.

Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları ise 6 Nisan’da saat 19.30’da Arzen Park Düğün Salonunda düzenlenecek olan Short Track Ödül Töreni Gecesi’nde verilecek.

AA