Short Track Türkiye Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası 5-7 Nisan tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek.

04 Nisan 2019, Perşembe 18:09
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Short Track Türkiye Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası 5-7 Nisan tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İkibinlik Buz Pateni Salonunda düzenlenecek yarışlara 15 kulüpten 48 kadın, 59 erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 107 sporcu katılacak.

Bugün düzenlenecek resmi antrenmanların ardından yarışlar yarın saat 08.00’de başlayacak.

Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları ise 6 Nisan’da saat 19.30’da Arzen Park Düğün Salonunda düzenlenecek olan Short Track Ödül Töreni Gecesi’nde verilecek.

AA

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