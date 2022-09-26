Short Track Federasyon Kupası yarışlarına 68 sporcu katılım sağladı

Palandöken Buz Pateni Pisti'nde gerçekleştirilen Short Track Federasyon Kupası, 14 kulüp ve 68 sporcunun heyecan verici yarışmalarına sahne oldu. Yarışmalarda Men-Women, Junior C ve Junior D kategorileri yer alırken, Junior D kadınlarda Defne Çiğdem, Junior D erkeklerde Yusuf Miraç Uludağ birinci oldu.

Junior C kadınlar ve erkeklerde Derya Karadağ ve Mehmet Talha Yıldız birinci sırada yer alırken, Büyükler Kadınlarda Damla Akan, Büyükler Erkeklerde ise olimpiyat 6’ncısı Furkan Akar altın madalyanın sahibi oldular. (İHA)