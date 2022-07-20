Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi öneleme turlarında temsil eden Türk İş İnsanı Olgun Aydın'ın takımı FC Shkupi, deplasmanda Hırvatistan'ın ve Avrupa’nın güçlü temsilcisi Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kaldı, 2. öneleme turu rövanş maçı için büyük avantaj elde etti. Bu skor ile FC Shkupi, Avrupa futbolunda gündeme oturdu.

İlk turda Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps'ı eleyen Makedon ekibi, önceki gün Zagrep'in Maksimir Stadı'nda oynanan maçın 25. dakikasında Queven'in golü ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi bu gole 44. dakikada Ademi ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda rakibinin ataklarına kontrataklarla karşılık veren FC Shkupi, Petkovic'in 86. dakikada attığı gole çabuk reaksiyon gösterdi.

Renaldo Cephas'ın 89. dakikada rakip ağlara gönderdiği golle 2-2 eşitliği sağlayan FC Shkupi, 26 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Üsküp'te oynanacak rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı. Maçta şansı olan taraf Dinomo Zagreb iken galibiyeti kaçıran taraf FC Shkupi oldu.

FC Shkupi, Dinamo Zagreb'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. öneleme turunda Ludogorest-Shamrock maçının tur atlayanı ile 3. ön eleme turunda mücadele verecek.

Karşılaşma sonunda futbolcularını ve teknik heyeti kutlayan Başkan Olgun Aydın, adım adım hedefe ilerlediklerini belirterek, "Zorlu bir işe soyunduk. Ancak gelinen nokta çok umut verici. Bir Türk olarak Kuzey Makedonya futbolunda belli bir model yaratmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz belli bir programımız ve listemiz mevcut. Tüm bunlara uyarak başarılarımıza devam etmek, FC Shkupi’nin adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırmak, en büyük hedefim" şeklinde duygularını dile getirdi.