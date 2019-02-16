Shkodran Mustafi'nin kabusu BATE

UEFA’nın kulüpler bazındaki en önemli ikinci kupası Avrupa Ligi’nde son 32 Turu ilk maçlarının ardından en dikkat çekici sonuca BATE Borisov imzasını attı.

16 Şubat 2019, Cumartesi 07:18
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Shkodran Mustafi'nin kabusu BATE

Belarus temsilcisi, sahasında İngiliz devi Arsenal’i 1-0 mağlup etti. Bu sonuç, Belarus temsilcisinin tarihinde İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarında aldığı ikinci galibiyet olurken, BATE bir anlamda konuk ekibin formasını giyen Alman stoper Shkodran Mustafi’nin kabusu oldu. Çünkü BATE, bundan önce İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini 2009 yılında ancak bu kez Avrupa Ligi gruplarında 1-0’lık skorla Everton deplasmanında almıştı. O dönem 17 yaşında olan Mustafi, bu maçta ikinci yarıda sahne almıştı.

Mideleri bayram etti

Kupanın favorileri arasında yer alan Arsenal’e şok edici bir sonuç yaşatan BATE’nın oyuncuları ise daha sonra soluğu bir hamburgeci de alıp, galibiyetin keyfini çıkardılar.

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