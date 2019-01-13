Adı dönem dönem Türk kulüplerinin de gündemine gelen Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa ile ilgili olarak Fransız basınından dev bir transfer iddiası geldi.

beIN Sports Fransa'dan Eric Barrere'in haberine göre 29 yaşındaki 10 numara, sezon sonuna kadar Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ya kiralanacak.

Barrere, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bordeaux'nun Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığını ifade ederken geriye kalan tek unsurun La Liga'ya gitmek isteyen Kagawa'nın ikna edilmesi olduğunu yazdı.

Bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyebilen Japon futbolcunun kulübüyle 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.