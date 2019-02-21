Siyah-Beyazlılar’ın Japon süperstarı Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla pazartesi günü Fenerbahçe karşısında oynayacakları karşılaşmaya özel olarak hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’tan takıma kazandırılan Japon yıldız, Adem Ljajic’in sarı kart cezalısı olması sebebiyle Vodafone Park’ta oynanacak derbide orta sahanın liderliğini üstlenecek.

Kara Kartal’daki ilk 3 maçında oyuna sonradan dahil olan Kagawa, eline geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip ilk maçında Antalyaspor karşısında yaptığı gibi başarılı bir performans ortaya koyup 11’deki yerini korumak istiyor.

Frikiklerle gol arayacak

Takım çalışmalarında sergilediği etkili görüntüyle teknik direktör Şenol Güneş’in beğenisini kazanan Kagawa, çift kale maç çalışmalarında takım arkadaşlarına zor anlar yaşatıyor. Ek olarak frikiklerde de adeta gol olup yağan Japon orta saha oyuncusu, derbide de duran topların başında olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş’ten bu konuda da görevi kapan Kagawa, bitirici vuruşlarıyla frikiklerde de