Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Shinji Kagawa'yla yeniden görüşeceklerini söylemiş ancak oyuncunun öncelikli hedefinin La Liga'ya gitmek olduğunu dile getirmişti.

Japon futbolcu ile birlikte bonservisi Borussia Dortmund'un elinde olan bir başka yıldız isim Andre Schürrle de Siyah Beyazlılar'ın transfer gündeminde yer alıyordu. Söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili olarak Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'tan gelen son açıklamaysa gündeme bomba gibi düştü.

Takımının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorc, gelecek sezon kadrolarında düşünmedikleri iki futbolcu hakkındaki sorulara "Önümüzdeki hafta sonu Kagawa ve Schürrle'yi isteyen tüm kulüplerle görüşeceğiz." yanıtını verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler