Shinji Kagawa: Uyum sorunu var

Beşiktaş'la çıktığı ilk maçta Antalyaspor ağlarına 3 dakikada 2 gol bırakarak büyük sükse yapan Shinji Kagawa, Bursaspor karşılaşmasında da 67. dakikada oyuna dahil oldu. Japon oyuncu ülke basınına verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı:

İlk kez Vodafone Park'a çıktın nasıldı?

Muazzam bir atmosfer vardı. Maç öncesinden taraftarlar beni destekledi. Teşekkür ediyorum.

Kendi oyununu nasıl yorumlarsın?

Ben oyuna girdiğimde takım 2-0 öndeydi. Bu avantajı korumaya çalıştım. Tabi üçüncü golü de istedik. Ama ne olursa olsun galip gelmemiz önemli. İleriki haftalarda daha fazla süre alarak takımıma katkı sağlamak istiyorum.

BENDEN GOL BEKLİYORLAR

Takıma uyumun için ne dersin?

Buraya geleli daha 2 hafta oldu. Antrenmanlarda takım arkadaşlarımla sürekli diyalog halindeyim. Ne kadar kısa sürede takımı ve arkadaşlarımı anlayabilirsem benim için avantaj.

Kondisyonun ne durumda?

Daha da iyi seviyeye çıkarmam gerek. Onun için maçlara çıkmam gerekiyor. Öncelikle antrenmanlarda iyi çalışıp maçlarda kendimi göstermek istiyorum. Daha fazla çalışmam gerekiyor.

Takımın senden beklentisi nedir?

Benden gol atmamı bekliyorlar. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Ama henüz takım içinde uyum sorunu olduğunu düşünüyorum.

Bunu da antrenmanlar yaparak aşacağız.

(Sabah)