Shinji Kagawa transferi, imzaya kaldı!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Shinji Kagawa'nın bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanmıştı. Başkan Fikret Orman'ın yeniden kadrolarına katmak için görüşeceklerini duyurduğu Japon 10 numaranın La Liga hayalini gerçekleştirmeye artık çok yakın olduğu öğrenildi.

İspanya'da yayın yapan Television de Galicia kanalı, 30 yaşındaki yıldız ismin Celta Vigo'ya transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Kagawa, geride kalan sezonda Siyah Beyazlı formayla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetmiş ve sergilediği başarılı performansla taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler