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Shinji Kagawa takım arıyor!

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, kariyerini sürdürecek takım arayışında.

04 Ocak 2022, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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Shinji Kagawa takım arıyor!

Voetbal Belgie'nin haberine göre, son olarak PAOK forması giyen 32 yaşındaki yıldız, transfer sezonunda bir takımla sözleşme imzalamak istiyor.

Kariyerinin son döneminde sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamayan Kagawa'nın Belçika ekibi Sint-Truiden ile görüştüğü belirtildi.

Haberde Kagawa'nın FTA Antalyaspor ile de transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

2018/2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş 'a kiralanan Kagawa, siyah-beyazlı formayla 14 maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı. (Bein Sports)

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