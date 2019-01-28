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Shinji Kagawa için resmi açıklama geldi! Transfer olacak...

Adı zaman zaman Türk takımlarının da transfer gündemine gelen Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Japon 10 numara ile ilgili resmi açıklama kulüp yöneticisi Sebastian Kehl'den geldi.

28 Ocak 2019, Pazartesi 13:45
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Shinji Kagawa için resmi açıklama geldi! Transfer olacak...

Adı zaman zaman Türk takımlarının da transfer gündemine gelen Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

10 numara mevkiinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Dortmund yöneticilerinden Sebastian Kehl yaptı.

Sport1'e konuşan Kehl, Kagawa için çok üzgün olduğunu ifade ederken "Maalesef takımımızda şu an için Shinji'ye yer yok. O da ayrılmak, yeniden futbol oynamak istiyor. Ancak hedefi, Avrupa'da kalmak." şeklinde konuştu.

Bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyebilen Kagawa'nın Dortmund'la olan mevcut sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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